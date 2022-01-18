В Тюменской области заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 22%

ТЮМЕНЬ, 18 января. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди жителей Тюменской области увеличился за неделю на 22%, он меньше недельного эпидпорога почти на 15%, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"Заболеваемость населения Тюменской области ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 22% в сравнении с предыдущей неделей, но на 15% ниже недельного эпидемического порога. Заболеваемость детского населения (0-14 лет) осталась на уровне прошлой недели и ниже эпидпорога на 41%", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ведомства, мониторинг циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на минувшей неделе помог установить, что в регионе болеют вирусом гриппа А (H3N2), а также вирусами негриппозной этиологии. Всего в Тюменской области от гриппа привиты свыше 926 тыс. человек (60% от всего населения), в том числе более 665 тыс. взрослых и более 260 тыс. детей.