Аэропорт Мурманска возобновил работу после снегопада

МУРМАНСК, 18 января. /ТАСС/. Аэропорт Мурманска спустя почти сутки прием и отправку судов, приостановленную из-за снегопада и сильного ветра. Об этом сообщила во вторник пресс-служба авиаузла.

"Работа аэродрома Мурманск восстановлена в 10:20 мск", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после закрытия аэропорта в понедельник с 11:00 мск было задержано 11 рейсов. "В общей сложности задержано 10 рейсов, в том числе пять на прилет и пять на вылет за 17 января и один рейс на прилет за 18 января", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что пассажирам задержанных рейсов были предоставлены питание и горячие напитки, их разместили в гостинице. Северо-Западная транспортная прокуратура ранее начала проверку по факту задержки рейсов в аэропорту Мурманска.

В понедельник в Мурманской области был сильный снегопад, из-за чего также были закрыты ряд региональных и федеральных дорог. По прогнозам синоптиков, во вторник на востоке области сохранится сильный снег. Северо-запад региона останется во власти ветра и метели.