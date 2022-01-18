Российские цирковые артисты заняли пьедестал фестиваля в Будапеште

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские цирковые артисты заняли первое, второе и третье места на международном фестивале в Будапеште. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Росгосцирка.

Главный приз завоевали артистки Росгосцирка на подкидных досках "Эхо мечты" под руководством Алексея Зарипова. Они единственные в мире девушки-акробаты, работающие в этом жанре, подчеркнули в компании. "Их номер члены жюри назвали уникальным, а исполнение безупречным", - рассказали в пресс-службе. Первое место с ними разделили венгерские акробаты на подкидных досках Richter Kevin Group.

"Этот фестиваль стал настоящим триумфом российского циркового искусства, - привели в пресс-службе слова главы Росгосцирка Сергея Белякова. - Мы в очередной раз продемонстрировали, что отечественная цирковая школа - одна из сильнейших в мире. Я испытал огромную гордость, когда артистам Росгосцирка - юным девушкам на подкидных досках - европейская публика аплодировала стоя".

Второе место заняли гимнасты на ремнях Екатерина Запашная и Константин Растегаев, эквилибристы Андраник и Геворг Варданян, а также российско-украинский дуэт воздушных гимнастов Алексея Григорова и Марины Главатских, который еще и стал обладателем специального приза от Российской государственной цирковой компании. Бронза досталась акробатам на русской палке под руководством заслуженного артиста России Аркадия Шатирова, артисту Большого Московского цирка, дрессировщику собак Михаилу Ермакову, гимнастам на мачте Марату и Ольге Девликамовым, участникам из Колумбии и Чехии.

Международный цирковой фестиваль в Будапеште проходил с 11 по 17 января. Зрители увидели номера лучших артистов с четырех континентов.