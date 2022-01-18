Работники энергетической компании отловили рысь в центре Уфы

УФА, 18 января. /ТАСС/. Рысь была замечена на территории городских электрических сетей в Уфе, хищник приходил к предприятию по ночам. Сотрудники компании отловили рысь и передали экологам для доставки в лес, сообщила пресс-служба ООО "Башкирэнерго" во вторник.

"В конце декабря работники Восточного района электрических сетей (РЭС) стали замечать по утрам на территории своего предприятия на ул. Рязанской следы рыси. Просмотр охранных камер видеонаблюдения подтвердил ночные посещения рысью энергообъекта. В связи с тем, что нахождение лесного хищника в центре города несет опасность не только жизни и здоровью людей, но и самой рыси из-за риска получения электротравмы на действующем высоковольтном оборудовании, было принято решение об отлове этого представителя семейства кошачьих. На днях рысь удалось поймать", - говорится в сообщении.

Хищника передали экологам из общественной организации "Ассоциация охотничьих и рыболовных угодий Республики Башкортостан" и министерства природопользования и экологии региона. "18 января работники ООО "Башкирэнерго" передали пойманное животное для доставки в леса Благовещенского района. Перед тем как выпустить хищника на волю, его осмотрел ветеринарный врач и подтвердил, что животное полностью здорово", - добавили в пресс-службе.