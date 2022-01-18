В Москве выявили 8 342 случая заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 28 октября

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 8 342 против 7 529 днем ранее, до 2 104 575. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Количество заразившихся оказалось максимальным с 28 октября 2021 года. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 69 против 67 днем ранее, до 38 013 (1,81% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 1 838, до 1 911 329. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 155 233 человека, что является максимумом с 21 ноября 2021 года.