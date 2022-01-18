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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса снизился после 11 дней роста

Показатель составил 1,47

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник немного снизился после 11 дней роста подряд и составил 1,47, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Показатель по-прежнему превышает единицу во всех 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Нижегородской области он упал до 1,2, в Ростовской области составил 1,32, в Свердловской - 1,38, в Пермском крае - 1,39, в Красноярском - 1,43.

В Москве индикатор равен 1,46, в Самарской области - 1,55, в Воронежской - 1,78, в Санкт-Петербурге - 2,01, в Подмосковье - 2,11.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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