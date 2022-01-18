Reuters: регулятор ЕС предупредил о риске двойной эпидемии гриппа и COVID-19

СТОКГОЛЬМ, 18 января. /ТАСС/. Вирус гриппа распространяется в Европе в этом году гораздо более быстрыми темпами, чем в прошлом, что вызывает опасения относительно возможной двойной эпидемии (так называемой твиндемии) гриппа и коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

По его данным, прошлой зимой вирус гриппа практически исчез благодаря ограничениям, связанным с COVID-19, однако в настоящее время он циркулирует намного активнее в связи со смягчением антиковидных мер.

Число пациентов с гриппом в отделениях интенсивной терапии в больницах Европы неуклонно росло, достигнув пика в 43 больных на последней неделе 2021 года. Это значительно ниже уровня 2018 года, когда аналогичный показатель превышал 400 человек, но выше данных 2020 года, когда за весь декабрь в отделении интенсивной терапии с гриппом был всего один человек.

Быстрый рост числа заражений может привести к тому, что сезон гриппа будет необычайно долгим и затянется до лета. Такое мнение выразил главный эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен. "Если мы начнем отменять все меры, то в этой ситуации меня очень беспокоит грипп, поскольку у нас долгое время почти не было его циркуляции среди населения Европы. Возможно, что мы отойдем от обычных сезонных моделей", - сказал он.

Во Франции три региона, включая Париж, уже столкнулись с эпидемией гриппа, согласно данным Минздрава республики, опубликованным на прошлой неделе. В стране зарегистрировано 72 серьезных случая гриппа с шестью летальными исходами.