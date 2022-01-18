Ежегодное обращение губернатора Подмосковья перенесли из-за распространения COVID-19

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям, которое планировалось на 20 января, будет перенесено из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе. Об этом сообщили ТАСС в аппарате правительства Подмосковья.

"Из-за ситуации с коронавирусом решили перенести обращение, чтобы не создавать риски для здоровья большого количества людей", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил новые дату и время обращения, заметив, что информация будет сообщена дополнительно.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 669 733 случая заражения, в том числе 2 754 - за последние сутки, выздоровели 610 618 человек, умер 12 841. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошли 4 686 529 человек, коллективный иммунитет составляет 76,3%.