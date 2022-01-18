МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Высота сугробов в Москве за сутки выросла на четверть, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Снежный циклон, атаковавший столичный регион метелью (видимость местами ухудшалась до 800-900 метров), принес существенную прибавку к сугробам, высота которых на базовой московской метеостанции ВДНХ за сутки повысилась с 29 до 37 см (норма - 28 см), в Тушино и на Балчуге до 41 см, в Новой Москве - до 48 см. В Подмосковье самый высокий снежный покров образовался в Коломне - 51 см", - написал он в своем Instagram.

За 24 часа в Москве выпало 7 мм осадков (месячная норма 42 мм). Ожидается, что снег прекратится к 15 часам.