Мишустин поздравил Тамару Гвердцители с юбилеем

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем певицу, народную артистку России Тамару Гвердцители, отметив жанровую широту ее творчества.

"В вас, человеке ярком и многогранном, органично сочетаются талант певицы, музыканта и композитора, необыкновенное обаяние и артистизм. Вашему красивейшему контральто подвластно все - классические произведения, джаз, лирические и народные песни. В любом жанре вы блистательны и неповторимы", - говорится в телеграмме председателя правительства, текст которой опубликован во вторник на сайте кабмина.

Мишустин пожелал артистке успехов, новых проектов и благополучия.

Тамара Гвердцители родилась в 1962 году. Народная артистка России, заслуженная артистка Грузии, народная артистка Ингушетии.