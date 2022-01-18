Фонд памяти Кима Филби передал директору СВР личные вещи легендарного разведчика

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Фонд памяти Кима Филби передал Залу истории внешней разведки личные вещи знаменитого советского разведчика. В церемонии, которая прошла во вторник в Доме Российского исторического общества (РИО), принял участие председатель РИО, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

1 января нынешнего года исполнилось 110 лет со дня рождения Филби, в связи с этим Фонд памяти разведчика принял решение передать СВР 54 личных вещи. Среди предметов радиоприемник Festivals, по которому Филби слушал новости, несколько фотографий, в том числе фотография его отца - знаменитого востоковеда Сент-Джона Филби, предметы интерьера, иконы и многое другое.

Нарышкин поблагодарил Фонд, отметив, что это дорогой подарок для СВР. "И ветераны, и действующие сотрудники Службы внешней разведки дорожат памятью о легендарном советском разведчике. Я хотел сказать, что мы как раз работаем над концепцией нового современного музея, который будет рассказывать о вековой истории советской, российской внешней разведки. Эти экспонаты найдут свое достойное место в новом музее", - добавил глава СВР.

Гарольд Адриан Рассел - Ким Филби родился в 1912 году в Британской Индии, умер в 1988 году в Москве. Выпускник Кембриджского университета, ставший убежденным сторонником СССР. Работал на советскую разведку на протяжении почти трех десятилетий (с 1933 по 1962 годы) и достиг при этом высоких постов в разведке Великобритании. Он работал в Германии, Испании, Турции и США. Его называли "шпионом XX века". В 1963 году был нелегально переправлен в СССР, где и прожил до самой смерти.