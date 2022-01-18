Выплаты по программе "Земский учитель" получат 98 педагогов на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Выплаты в размере 1 млн рублей по программе "Земский учитель" в Ставропольском крае получат 98 учителей до конца 2024 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минобразования.

"Программа "Земский учитель" реализуется на Ставрополье с 2020 года и предусматривает осуществление единовременной выплаты в размере 1 млн рублей учителю, переехавшему на работу в населенные пункты до 50 тыс. человек. В 2023 году будут определены 39 учителей-победителей конкурсного отбора программы, а в 2024 году - 44. Так, до 2024 года в Ставропольском крае появятся 98 земских учителей", - говорится в сообщении.

По информации министерства, за два года к работе в сельских школах приступили на Ставрополье 15 "земских учителей". Большинство из них приехали из других регионов страны, в том числе Карачаево-Черкесской республики, Белгородской и Воронежской областей. Как пояснили ТАСС в министерстве, в 2022 году средства на реализацию программы в регионе не предусмотрены, поэтому отбор проводиться не будет.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Проект действует с 2020 года. "Земский учитель" в России рассчитан на преподавателей в возрасте до 55 лет.