Губернатор Смоленской области назначил проверку из-за ухода из детсада двухлетнего ребенка

ТАСС, 18 января. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил провести служебную проверку после самовольного ухода из детского сада в Смоленске двухлетнего ребенка. Об этом глава региона сообщил во вторник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Дал указание моему профильному заместителю Вите Михайловне Хомутовой и главе города Смоленск Андрею Александровичу Борисову взять на личный контроль "разбор полетов" и детально разобраться в ситуации, назначив служебную проверку по этому поводу", - говорится в сообщении.

Губернатор поручил после завершения проверки проинформировать о принятых мерах, в частности, о кадровых решениях. Он отметил, что прохожий по "счастливой случайности" обнаружил ребенка на проезжей части. "Вариантов развития ситуации, как вы понимаете, могло быть великое множество. Большинство - с трагическим финалом", - добавил Островский.

Ранее несколько местных СМИ сообщил о том, что двухлетний ребенок покинул территорию детского сада "Аленка" в Смоленске. По изложенным фактам региональное следственное управление СК РФ организовало проверку в отношении должностных лиц детсада.