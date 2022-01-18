В Оренбурге заболеваемость COVID-19 среди детей выросла в пять раз с конца декабря

ОРЕНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Медики зафиксировали рост заразившихся новой коронавирусной инфекцией среди детей в четыре-пять раз в Оренбурге и Орске в первую рабочую неделю января по сравнению с концом декабря. Об этом сообщила во вторник вице-губернатор - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram.

"Нас настораживает, является для нас триггером предстоящего неблагополучия, что в структуре первичных случаев заболевания у нас выросла доля детей, причем выросла существенно и в первую очередь в двух крупных городах. В Оренбурге и Орске количество детей с ковидом, которых сегодня наблюдают медики, выросло в четыре-пять раз. Мы понимаем, что вслед за детьми пойдут взрослые, которые могут нам дать более тяжелые формы заболевания", - сказала она, не уточнив абсолютное число случаев COVID-19 среди детей.

Савинова отметила, что в Оренбургской области в первую рабочую неделю января было выявлено около 11 тыс. случаев ОРВИ, что сопоставимо с данными конца декабря, роста нет. Однако, по данным министра, все чаще у обследуемых пациентов выявляют новую коронавирусную инфекцию, но это никак не отражается на госпитализации. В Оренбургской области ежесуточно в среднем госпитализируют около 50 человек, сохраняется свободными 35% коечного фонда, несмотря на сокращение коек в ковид-госпиталях.

В Оренбургской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрировано 109 768 случаев заболевания ковидом, в том числе 151 случай - за последние сутки.

Показатель заболеваемости составил 5600,63 на 100 тым. населения. За последние сутки в Оренбургской области зарегистрирован 151 случай COVID-19. В период новогодних каникул в Оренбуржье фиксировали ежедневно менее 100 новых случаев.