Программу переселения из аварийного жилья на Ставрополье намерены завершить в 2023 году

СТАВРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены ускоренными темпами завершить в регионе программу переселения граждан из аварийного жилья. Завершить работу планируется до конца 2023 года, сообщили журналистам в краевом Минстрое.

"На Ставрополье реализация программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019 - 2025 годах" будет выполнена в ускоренном режиме. Расселение планируется завершить до конца 2023 года. С начала действия программы в регионе уже переселили порядка 714 человек из аварийного жилья площадью 9,82 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Для досрочного завершения программы в краевом Минстрое разработали ускоренный план расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Согласно документу, в ближайшие два года новое жилье смогут получить еще около 1,7 тыс. человек.

В России реализуется программа расселения из аварийного жилья, которое было признано таким до 1 января 2017 года. Согласно национальному проекту "Жилье и городская среда", в целом к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. человек. В Ставропольском крае в программу включен 91 многоквартирный дом, где проживает 2 414 человек.