Затор из нескольких сотен фур образовался на трассе в Волгоградской области из-за метели

ВОЛГОГРАД, 18 января. /ТАСС/. Снег и метель стали причиной скопления нескольких сотен фур на саратовском направлении трассы в Волгоградской области. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Осложнена дорожная обстановка на саратовском направлении (в Камышинском районе). Рельеф местности, снег, метель - фуры не могут подняться, скопилось значительное число (несколько сотен фур) в обоих направлениях. Направлены дополнительные экипажи ГИБДД. Все дорожные службы на месте", - говорится в сообщении.

По данным Волгоградского ЦГМС, во вторник в Волгоградской области прогнозируются мокрый снег, метель, налипание мокрого снега и порывистый ветер со скоростью до 19 м/с.

По информации пресс-службы мэрии Волгограда, в Волгограде работа по ликвидации последствий снегопадов не прекращается с 11 января - во всех районах ведется обработка проезжей части части дорог и магистралей противогололедными реагентами, а также сбор и вывоз снежных масс. "Многочисленные транзитные грузовые автомобили, движущиеся в черте города в этот период, зачастую становятся причиной многочасовых транспортных заторов, а также значительно затрудняют работу дорожников. Нередко такие перевозчики едут на летней или "лысой" резине, еще более увеличивая опасность дорожно-транспортных происшествий", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе администрации Волгоградской области сообщили, что в минувшие сутки региональные и муниципальные дороги от снега и наледи расчищали и обрабатывали противогололедными реагентами 445 спецмашин. "Были задействованы погрузчики, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, тракторы, самосвалы. Наибольшее количество спецмашин привлекли в центральных, северо-западных и северных районах области. Для обработки магистралей дорожники использовали 1,5 тыс. тонн песко-соляной смеси", - сказали в пресс-службе.