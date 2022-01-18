Экотропу в Большехехцирском заповеднике у Хабаровска продлят на 1,4 км для туристов

ХАБАРОВСК, 18 января. /ТАСС/. Маршруты по Большехехцирскому заповеднику у Хабаровска благоустроят, один из них продлят до 2 км для туристов. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель филиала "Большехехцирский" объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" Антон Фетисов.

"У нас две экологические тропы. Одна "Родник Дерсу", другая - "Заповедный Хехцир". "Родник Дерсу" сейчас составляет 600 м, мы хотим продлить эту тропу до 2 км. Сделать вход от музея заповедника, чтобы гости выходили и шли по красивому лесу, по подготовленной тропе", - сказал Фетисов.

К работам планируется приступить весной, когда сойдет снег, маршрут расчистят, на заболоченной территории проложат деревянный настил, сделают небольшие мостики через овраги, расставят скамейки для отдыха и информационные стенды. "Важно, чтобы насладиться красотой заповедника могли люди разных возрастов - и пожилые, и дети", - сказал Фетисов. Тропу планируется открыть к предстоящему туристическому сезону.

Вторую тропу в заповеднике благоустроят. Там необходимо расставить лавочки, стенды.

Большехехцирский заповедник - старейший заповедник Хабаровского края, создан в 1963 году. Он охватывает площадь в 45 тыс. га и находится в 20 км от Хабаровска. Это первозданная тайга, где произрастают клены, липы, ильмы, ели, а также бархат амурский, орех маньчжурский, дуб монгольский и другие. Территорию заповедника занимает хребет Большой Хехцир, который видно с набережной Амура в городе. В Большехехцирском обитает колонок, кабарга, гималайский медведь. Есть и тигры. В водоемах обитает редкая рептилия - дальневосточная мягкотелая черепаха.