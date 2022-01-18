СМИ: в Индии расследуют случаи получения пяти и более доз вакцины от коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 января. /ТАСС/. Власти штата Бихар расследуют случаи получения некоторыми жителями пяти и более доз вакцин от COVID-19 в условиях строгого нормирования распределения таких препаратов из-за роста числа инфицированных. Об этом во вторник сообщает газета Deccan Herald .

По ее данным, следственные органы изучают ситуацию с получением хирургом одной из больниц в городе Патна пяти доз вакцины от коронавируса с января 2021 года по январь текущего. Подозреваемая в использовании дорогостоящих препаратов против вируса сверх положенной нормы хирург Вибха Кумари Сингх была одной из первых, кто сделал прививку в январе 2021 года, и получила вторую и бустерную дозы в положенное время, но затем, предположительно, прошла вакцинацию еще дважды. Сингх отрицает обвинения и утверждает, что ее медкартой с записями сделанных прививок воспользовался кто-то другой. Следствие сильно сомневается в вероятности этого и собирается установить, кто из медиков мог сделать коллеге дополнительные прививки от коронавируса в обход правил. "В отношении виновных будут предприняты строгие меры", - заверили в суде Патны, осуществляющем надзор за следствием.

Компетентные органы также заинтересовались 84-летним жителем Бихара Брахмандео Мандалом, который утверждает, что сделал дюжину прививок от ковида. По его словам, они облегчали его хроническую боль в спине и обезопасили от заражений гриппом.

Власти штата обеспокоены тем, что случаев чрезмерного увлечения прививками в их регионе может оказаться больше, чем известно. Правительство Бихара заверило, что доз вакцин хватит для всех жителей, и сообщило об усилении контроля за применением этих препаратов.

16 января исполнился год с начала в Индии национальной кампании вакцинации от COVID-19. За время ее реализации 92% населения страны (свыше 909 млн жителей) получили в общей сложности более 1,56 млрд доз вакцин.

По сообщению индийского министерства здравоохранения и благосостояния семьи, за последние 24 часа в стране были выявлены 238 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за время пандемии достигло 37,4 млн человек. Количество летальных исходов увеличилось за 24 часа на 310 и составило 486 761. Заражения омикрон-штаммом зарегистрированы в 28 штатах страны, этим вариантом инфицирован 8 891 житель.