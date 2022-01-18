На трассе М-5 "Урал" в трех регионах ПФО ограничили движение из-за непогоды

ТАСС, 18 января. Движение пассажирских автобусов, такси и грузового транспорта временно закрыли из-за снегопада и метели на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Оренбургской области, республиках Башкортостан и Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор "Приуралье".

"С 14:15 (время местное) 18 января 2022 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1 194-го (населенный пункт Северный) по 1 375-й (населенный пункт Восточный) км федеральной автодороги М-5 "Урал" в Оренбургской области, республиках Башкортостан и Татарстан", - говорится в сообщении.

Причиной введения ограничений стала низовая метель и обильный снегопад.

Ранее движение также было приостановлено для маршруток и грузовиков на участке с 1 034 км по 1 194 км автотрассы М-5 "Урал" в Самарской области. Причиной стали неблагоприятные погодные условия - в Самарской области действует "желтый" уровень опасности. Местами по области ожидается усиление южного ветра с порывами до 15-20 м/с, днем - метель при видимости 1-2 км.