В ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться и громко разговаривать при заключении брака

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Правительство Ростовской области установило порядок проведения церемонии заключения брака в торжественной обстановке органами ЗАГС региона, в частности, документ запрещает гостям громко разговаривать и смеяться во время церемонии. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации Ростовской области.

"Церемония заключения брака в торжественной обстановке предполагает наличие сценария ее проведения и включает в себя торжественную речь работника, ответственного за государственную регистрацию брака. При проведении церемонии заключения брака <...> допускается музыкальное сопровождение, наличие гостей, проведение фото- и видеосъемки. <...> При проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускаются громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех", - говорится в документе, действие которого вступило в силу с 17 января.

Кроме того, не допускается пребывание в зале торжественных церемоний "в верхней одежде, грязной обуви, с громоздкими рюкзаками, сумками, пакетами", а также употребление пищевых продуктов, курение, распитие спиртных напитков. Запрещено "нарушение композиции интерьеров помещений, использование предметов мебели не по назначению", а также совершение иных действий, способных повлечь за собой нарушение графика проведения церемоний, и материальный ущерб.

В постановлении также уточняется, что в зале торжественных церемоний, где проводится бракосочетание, в обязательном порядке должны быть предусмотрены предметы государственной символики РФ - флаг и герб. Максимальное время церемонии должно составлять не более 40 минут.