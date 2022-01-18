Мнение местных жителей учтут при создании карьера по добыче руды в Оренбургской области

ТАСС, 18 января. Предприятие "Ормет" (входит в "Русскую медную компанию"), планирующее создать карьер по добыче руды в районе села Ащебутак Оренбургской области, учтет мнение местных жителей при оценке воздействия работ на окружающую среду, сообщили ТАСС в компании. Ранее СМИ сообщали, что население выступает против создания карьера рядом с селом.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области, ведомство организовало проверку исполнения земельного законодательства в селе Ащебутак после появления в СМИ информации о выступлении местных жителей против создания карьера рядом с населенным пунктом. По данным ОНФ, жители боятся ухудшения экологических условий на территории, где, по их словам, произойдет опустошение и осушение земель.

"В настоящее время проводится первый этап общественных обсуждений намечаемой деятельности по добыче руды на участке, а именно - обсуждение технического задания на выполнение оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. В рамках данного этапа собираются замечания и предложения жителей, которые в обязательном порядке будут учтены при оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду", - отметили в компании.

В "Ормете" добавили, что лицензию на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи медно-цинковых руд на Западно-Ащебутакском участке предприятию выдало Управление по недропользованию по Оренбургской области. С учетом мнения общественности проведут научно-исследовательские работы для оценки воздействия работ на окружающую среду. По результатам исследований будут приняты необходимые инженерные решения для исключения негативного воздействия.

"Окончательные контуры карьера определяются в рамках подготовки проектной документации. Перед началом разработки месторождения проектная документация должна будет пройти государственную экспертизу. Работы могут начаться только после получения положительного заключения экспертизы и выдачи предусмотренных законодательством разрешительных документов", - уточнили в компании.

Также для подготовки к реализации проекта компания инициировала официальную процедуру внесения изменений в генплан и правила землепользования и застройки муниципального образования Ащебутакский сельсовет. Предполагалось изменить виды разрешенного использования и категории с земель сельскохозяйственного назначения на промышленные.

О компании

Предприятие "Ормет" основано в 1995 году. Расположено в Орске Оренбургской области. Занимается добычей и первичной переработкой медных и медно-цинковых руд.