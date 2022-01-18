Взрывных устройств в школах Биробиджана не нашли

ТАСС, 18 января. Сообщения о минировании школ Биробиджана оказались ложными, специалисты не обнаружили в учреждениях взрывных устройств. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель главы мэрии Константин Ананьев.

"Взрывотехники и кинологи обследовали все школы, информация о минировании зданий не подтвердилась. Сообщения оказались ложными. Здания образовательных учреждений проверены, директора на руки получили акты, в которых говорится, что никаких взрывных устройств не обнаружено. Школы работают в штатном режиме", - сообщил Ананьев.

Все 12 школ города получили на электронную почту сообщения о минировании зданий. Работники образовательных учреждений сообщили о происшествии специалистам и организовали эвакуацию учащихся и персонала. Всего было эвакуировано 5 306 ребенка и 673 сотрудника.

Во вторник сообщения о минировании получили также школы Якутска и Хабаровска. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в Якутске информация о наличии взрывных веществ в школах не подтвердилась.