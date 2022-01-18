РПЦ раздала нуждающимся более 1 тыс. продуктовых наборов в дни беспорядков в Алма-Ате

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Православные волонтеры передали многодетным семьям, бездомным и инвалидам более 1 ты. продуктовых наборов в дни беспорядков в Алма-Ате, а Иверско-Серафимовский женский монастырь раздал во время рождественских святок около 600 сладких подарков людям. Об этом сообщается во вторник на сайте Русской православной церкви.

"В эти дни (массовых беспорядков - прим. ТАСС) социальный отдел Алма-Атинской епархии не останавливал свою работу. Волонтеры передали более 1000 продуктовых наборов многодетным семьям, бездомным, одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью. Продолжил работу и епархиальный кризисный центр "Дом для мамы", где проживают беременные и женщины с грудными детьми", - говорится в сообщении.

Кроме того, не прекращались богослужения и в Иверско-Серафимовском женском монастыре в Алма-Ате, люди продолжали приходить в обитель в предрождественские и рождественские дни. Монастырь оказывает поддержку малоимущим, социально-незащищенным людям, многодетным семьям. У обители есть приусадебное хозяйство, где сестры выращивают овощи и фрукты, разводят птицу, производят полуфабрикаты, консервы и готовые продукты питания, пекут хлеб.

"Когда в Алма-Ате начались волнения, а затем на улицах стали раздаваться выстрелы и взрывы, закрылись магазины. А в тех немногих, что были открыты, невозможно было купить хлеб. Тогда мы с сестрами монастыря решили увеличить объемы выпечки, и в обители хлеб не заканчивался. Люди приходили и разбирали свежие, ароматные, еще даже горячие булки и буханки. Кто мог - жертвовал на обитель небольшие средства, кто материально бедствовал - брали хлеб даром", - рассказала настоятельница монастыря игуменья Любовь (Якушкина), слова которой приводятся в сообщении.

В канун Рождества Христова более 300 малоимущих получили продукты питания в подарок от монастыря. "В обители также есть традиция: на Рождество делать сладкую выпечку - "агнцев", маленьких барашков. Агнец - древний символ Христа Спасителя. 600 таких сладких подарков сестры обители раздали в первые дни святок людям", - говорится в пресс-релизе.