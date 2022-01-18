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Экс-депутат свердловского заксобрания, оспаривавший итоги выборов, отказался от иска

По словам адвоката Валерия Савельева, такое решение принято из-за отказа суда вызывать свидетелей и невозможности предоставить для доказательства нарушений записей с камер на избирательных участках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Представители бывшего депутата Законодательного собрания Свердловской области (с 2005 по 2021 год) Валерия Савельева, который подал иск в суд с просьбой отменить итоги сентябрьских выборов по одномандатному округу №12, в котором он выдвигался и проиграл, отказались от иска, передает корреспондент ТАСС.

Адвокат Савельева Ольга Черемных отметила, что суд отказался вызывать свидетелей в суд, записи с камер видеонаблюдения на избирательных участках невозможно доставить в суд, поэтому собрать объективные доказательства невозможно. Позиция была согласована с Савельевым. Представители ответчика, прокуратуры, а также заинтересованные лица не возражали против ходатайства.

"Суд определил принять отказ истца Савельева от иска, производство по административному иску прекратить", - сказала судья.

В одномандатном округе №12 на прошедших в сентябре 2021 года выборах в заксобрание победил Александр Ивачев, который возглавляет свердловское областное отделение КПРФ. По итогам выборов Ивачев набрал 33,62%, за него проголосовали 18 730 человек, Савельев занял второе место с 32,36%, за него отдали голос 18 028 избирателей.

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