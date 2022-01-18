В Марий Эл обнаружили первые три случая заражения "омикроном"

ТАСС, 18 января. /ТАСС/. Первые три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Марий Эл. Заболевшие не были привиты, все они старше 50 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

Что нужно знать о варианте "омикрон"

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

"Сегодня региональное управление Роспотребнадзора заявило, что в республике выявлены первые три случая "омикрона". Все три жителя старше 50 [лет], все они находятся в удовлетворительном состоянии, заболевание проходит в легкой форме", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что все заразившиеся "омикроном" в Марий Эл ранее не были вакцинированы от коронавирусной инфекции.

О ситуации в регионе

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 5 февраля 2022 года. В регионе остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в республике с 22 октября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 30 072 случая заражения коронавирусом, 28 275 пациентов выздоровели, 958 умерли. За сутки выявлено 54 случая заражения.