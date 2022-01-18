В Испании оправдали мужчину, разрисовавшего могилу диктатора Франко

МАДРИД, 18 января. /ТАСС/. Провинциальный суд Мадрида оправдал мужчину, разрисовавшего в 2018 году краской место погребения диктатора Франсиско Франко Баамонде (1892-1975) в монументальном комплексе "Долина павших" близ испанской столицы. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе Высшего суда Мадрида.

Инцидент произошел до эксгумации останков диктатора из могилы в Долине павших. 31 октября 2018 году мужчина нарисовал на надгробной плите Франко большого голубя и сделал надпись "За свободу". Затем он был задержан. Суд Мадрида "оправдал [нарушителя, который обвинялся] в преступлениях против свободы совести и осквернении и нанесении урона могиле", отметили в юридической инстанции.

24 октября 2019 года останки Франко были перенесены из Долины павших на мадридское кладбище Мингоррубио. Эксгумация диктатора стала одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Для этого кабмин одобрил декрет, который предполагал изменение закона об исторической памяти.

Франсиско Франко возглавлял Испанию с 1939 по 1975 год. Комплекс Долина Павших начали сооружать в 1940 году по приказу генерала Франко в память о погибших в гражданской войне. Работы по строительству, которые проводились силами заключенных, были завершены только в 1958 году.