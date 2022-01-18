Власти Финляндии рассмотрят изменение правил получения ковид-паспорта

ХЕЛЬСИНКИ, 18 января. /ТАСС/. Правительство Финляндии будет рассматривать вопрос об изменении условий выдачи ковид-паспорта и возможном исключении теста на коронавирус из оснований для его получения. Об этом сообщила во вторник премьер-министр страны Санна Марин перед переговорами кабмина по новым мерам борьбы с пандемией.

"Вероятно, мы рассмотрим, есть ли причины сделать ковид-паспорт паспортом вакцинации и будет ли он и далее включать в себя результат теста", - сказала она.

В настоящее время ковид-паспорт в Финляндии содержит информацию о вакцинации, перенесенном заболевании или о результатах теста на коронавирус.

Кроме того, добавила Марин, власти, скорее всего, продлят действующие в стране до конца января антиковидные ограничения.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили порядка 83% жителей старше 12 лет, третью дозу - около 39%, однако рост числа случаев инфицирования продолжается. В связи с распространением омикрон-штамма власти ужесточили целый ряд ограничений, которые ранее были ослаблены. В декабре Финляндия не только вновь ввела контроль на внутренних границах (на внешних он действовал практически весь период пандемии), но и существенно ограничила работу мест проведения досуга и точек общепита.