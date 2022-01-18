Песков: локдаун в масштабах всей России на фоне ситуации с ковидом не обсуждается

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Локдаун на всей территории России, учитывая ситуацию с ковидом, не обсуждается, но отдельные ограничения могут быть на уровне регионов. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никакие локдауны в масштабах всей страны не обсуждаются. Что касается введения отдельных элементов ограничений, того самого локдауна, на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на тех особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что "от региона к региону ситуация может меняться". "Ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма "омикрон". Губернаторы эффективно реализуют свои полномочия", - добавил он.