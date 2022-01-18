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Жириновский призвал запретить крещенские купания в этом году в связи с пандемией

Лидер ЛДПР назвал купания "вредной вещью", говоря о переохлаждении организма и спазме сосудов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить крещенские купания в этом году из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в России.

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"Крещенские купания запретите в этом году. Какие купания, когда через неделю будет пик заражаемости в России [от омикрон-штамма коронавируса]. <…> Можно воздержаться хотя бы один год. Это вообще вредная вещь - переохлаждение организма, спазмы сосудов, головы", - сказал он журналистам во вторник.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в минувшую субботу попросил верующих "с максимальной осторожностью" подойти к традиционным крещенским купаниям в этом году в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Он напомнил, что любые массовые скопления людей сейчас нежелательны, лучше поберечься.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияЛДПР
Пандемия COVID-19
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