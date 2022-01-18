Мишустин принимает участие в заседании Координационного совета. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Координационный совет при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией обсуждает новый проект мер по борьбе с "омикроном". В заседании принимают участие главы регионов, по итогам совета информацию передадут президенту Владимиру Путину.

Как указала вице-премьер Татьяна Голикова, в конце прошлой недели на заседании оперативного штаба уже обсуждались соответствующие предложения регионов. Вице-премьер подчеркнула, что оперштаб следит за развитием ситуации с "омикроном" в других странах и за тем, какие меры принимаются. Эти данные анализируются, а лучшие практики добавляются в перечень дополнительных мероприятий к плану по борьбе с новым штаммом коронавируса, подготовленному в декабре, заключила она.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в России после новогодних праздников. В федеральном оперативном штабе во вторник сообщили, что за сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 31 252, до 10 865 512.