Все случаи заражения "омикроном" в Свердловской области оказались завозными

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Все свердловчане, у которых подтвердился омикрон-штамм коронавируса, прибыли из-за границы. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области во вторник.

Ранее в региональном оперштабе сообщили, что на территории Свердловской области было выявлено четыре случая заражения "омикроном".

"По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 на сегодня в Свердловской области зарегистрировано четыре случая "омикрона" - все они завозные из-за рубежа: два из Доминиканской Республики, один из Египта и один из ОАЭ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, COVID-19 также был выявлен у одного из контактировавших с заболевшими. Материал для генотипирования вируса отправлен на обследование.

Управлением Роспотребнадзора приняты меры по госпитализации инфицированных лиц, в том числе направлены иски в суд для принудительной госпитализации трех человек. Один иск уже удовлетворен. Известно, что трое заболевших имеют полный курс вакцинации от коронавируса, один человек был привит только первым компонентом вакцины.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В период новогодних праздников в регионе действовали послабления антиковидных ограничений: до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах, заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от всего населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от взрослого - 71,8%.