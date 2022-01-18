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Песков не исключил, что Путин может принять участие в крещенских купаниях в Подмосковье

В Кремле пообещали сообщить, если президент решит принять участие в купаниях

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин в этом году может принять участие в крещенских купаниях в Подмосковье.

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"Если он решит это сделать, то мы вам сообщим. Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье. В Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь. Если это будет, мы вам сообщим", - пообещал Песков.

Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников - Крещение Господне.

Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания. Этой традиции обычно следует и президент.

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