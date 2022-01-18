Госдума приняла во II чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

Законопроектом предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании педофилов за аналогичные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних", а также в случае, если "указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления".

Поправками ко второму чтению депутаты уточнили, что пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет, как установлено сейчас. Как пояснила ранее первый зампредседателя профильного комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, речь идет о рецидиве - совершении преступления в отношении двух или более несовершеннолетних либо в сопряжении с другим тяжким или особо тяжким преступлением против личности.

"Теперь суду предоставлена возможность навсегда изолировать преступника-педофила от общества", - отметила она на заседании.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "пожизненный срок - справедливая мера, позволяющая изолировать выродков, людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье". По его словам, депутаты надеются, что это "решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред".