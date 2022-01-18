В Санкт-Петербурге планируется установить памятную плиту на доме, где жил Мамин-Сибиряк

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Свердловские власти предложили установить на доме в Санкт-Петербурге, в котором жил и умер уральский писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк, памятную плиту. Проект планируется реализовать в ноябре этого года, сообщила во вторник в Уральском региональном центре ТАСС министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2022 год годом Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка в честь 170-летия со дня рождения уральского писателя. Мамин-Сибиряк - русский писатель, автор рассказов для детей "Серая шейка", "Зимовье на Студеной", романа "Приваловские миллионы" и других произведений.

"Было обращение от губернатора Евгения Владимировича Куйвашева в администрацию Санкт-Петербурга с просьбой помочь нам установить памятную плиту, памятный знак на доме, где жил и скончался Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк", - сказала Учайкина, уточнив, что объект планируют установить в ноябре этого года.

В марте 1891 года писатель уехал из Екатеринбурга в Петербург. В этого городе его последним адресом стал дом №3 на улице Верейской. В ночь на 2 ноября 1912 года Мамин-Сибиряк умер, его похоронили на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Помимо Свердловской области памятные мероприятия к 170-летию писателя пройдут еще как минимум в 44 регионах России, добавила Учайкина.

"Кроме того, у нас было очень много обращений от общественников, читателей, жителей области с тем, чтобы год 175-летия Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, который мы будем отмечать в 2027 году, был объявлен Годом Мамина-Сибиряка во всей Российской Федерации. Такое письмо за подписью губернатора мы направили в адрес председателя правительства РФ и надеемся, что наша инициатива будет поддержана", - также поделилась она.