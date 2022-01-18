Эксперты ожидают полного восстановления мирового туризма не раньше 2024 года

МАДРИД, 18 января. /ТАСС/. Большинство экспертов ожидают, что мировой туризм вернется к показателям, предшествующим пандемии коронавируса, в 2024 году или позже. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

"В 2021 году мировой туризм вырос на 4% по сравнению с 2020 годом (415 млн [путешествующих в другие страны туристов] против 400 млн), - говорится в коммюнике. - Тем не менее, по предварительным оценкам ЮНВТО, количество международных туристических прибытий по-прежнему было на 72% ниже, чем в 2019 году, который предшествовал пандемии". "Темпы восстановления остаются медленными и неравномерными в разных регионах мира", - уточнили в организации.

"Большинство профессионалов в области туризма (61%) видят лучшие перспективы на 2022 год, - говорится в пресс-релизе. - Большинство экспертов (64%) теперь ожидают, что количество международных прибытий вернется к уровню 2019 года только в 2024 году или позже". "Сценарии ЮНВТО показывают, что прибытия международных туристов [в текущем году] может вырасти на 30-78% по сравнению с 2021 годом, однако это все еще на 50-63% ниже допандемического уровня", - добавили в организации.

"Экономический вклад туризма в 2021 году (измеряемый в прямом валовом внутреннем продукте туризма) оценивается в $1,9 трлн, что выше $1,6 трлн в 2020 году, но все еще значительно ниже допандемического значения в $3,5 трлн, - отметили в ЮНВТО. - Экспортные поступления от международного туризма могут превысить $700 млрд в 2021 году, что является небольшим улучшением по сравнению с 2020 годом из-за более высоких расходов на поездки, но менее половины от $1,7 трлн, зарегистрированных в 2019 году".

2020 год был худшим для мирового туризма за всю историю ведения такой статистики.