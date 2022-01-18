Минздрав: решение о медотводе от вакцинации на срок до 30 дней принимает врач

"Решение об установлении медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции на срок до 30 дней включительно принимает врач-специалист (фельдшер, акушер) медицинской организации или врач-специалист, осуществляющий диспансерное наблюдение за пациентом; решение об установлении медицинских противопоказаний на срок 31 день и более принимается врачебной комиссией медорганизации или врачебной комиссией медорганизации, в которой осуществляется диспансерное наблюдение за пациентом", - следует из приложения к приказу о временном порядке проведения вакцинации от ковида.

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Решение о медицинском отводе от вакцинации от новой коронавирусной инфекции на срок до 30 дней принимает врач-специалист, на срок более 30 дней - врачебная комиссия. Такие данные следуют из приказа Минздрава РФ, опубликованного во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается также, что перед началом вакцинации все граждане подлежат осмотру и опросу на предмет наличия хронических заболеваний в стадии обострения, ОРВИ, заболеваний желудочно-кишечного тракта, иммунодефицита, злокачественных заболеваний крови и новообразований, тяжелых форм аллергических и аутоиммунных заболеваний и других. "Профилактические прививки против новой коронавирусной инфекции проводятся лицам, не имеющим медицинских противопоказаний на момент осмотра", - говорится в документе.

"В случае, если в инструкции по медицинскому применению вакцины есть указание на применение данного лекарственного препарата с осторожностью при определенных заболеваниях (состояниях), то перед принятием решения о возможности проведения профилактической прививки <...> врачом-специалистом (фельдшером, акушером) оценивается соотношение пользы и риска проведения вакцинации в каждом конкретном случае", - сказано в тексте.

Ранее Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Согласно документу, бессрочными противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции в анамнезе пациента и гиперчувствительность к компонентам вакцины. К ним также относятся тяжелые осложнения после предыдущих введений вакцины: судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции.

Временными противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются острые инфекционные и вирусные заболевания, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, неинфекционные заболевания, а также обострение хронических заболеваний на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.