Правительство подготовило новый план по борьбе с ковидом с учетом "омикрона"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило новый план борьбы с коронавирусом с учетом штамма "омикрон". Об этом на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительством по поручению президента разработан план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить наше здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных", - сказал председатель правительства.

Рост заболеваемости ковидом в РФ пока не привел к резкому увеличению числа госпитализированных, заявил Мишустин. Пока нет полной ясности, как быстро будет распространяться "омикрон", надо быть готовыми к любому варианту.

Мишустин потребовал усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей.