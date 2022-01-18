Володин: проживание с ребенком может стать отягчающим фактором при насилии над ним

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госдума обсудит введение дополнительных отягчающих обстоятельств при совершении насилия над детьми, включая проживание с ребенком или работу в сфере образования. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

"Работа будет продолжена. Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать свое положение для таких преступлений", - написал спикер после того, как Дума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.

В связи с этим депутаты обсуждают "введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом", в том числе проживающим с ребенком или работающим в сфере образования или воспитания.