Литва узаконила написание фамилий с использованием букв, которых нет в литовском алфавите

ВИЛЬНЮС, 18 января. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы узаконил написание фамилий с использованием букв, которых нет в литовском алфавите. За это на пленарном заседании во вторник проголосовали 82 депутата при 37 высказавшихся против и трех воздержавшихся.

"Сделан важный шаг как в отношении прав человека иметь имя и фамилию, которые дали ему родители и носили предки, так и в смысле политической безопасности", - заявила журналистам спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Она хотела, чтобы вместе с тремя разрешенными буквами "q", "w" и "x", которых в литовском алфавите нет, было утверждено право использовать диакритические символы иностранных языков, но это предложение поддержано не было.

Особенно вопрос актуален для живущих в Литве поляков, которые составляют 6,5% населения. Они просили разрешить им писать имена и фамилии по правилам польского языка. Литовский и польский алфавиты основаны на латинице, но в каждом есть свои специфические символы и диакритические знаки. Поляки хотели "узнавать" свою польскую фамилию в литовских документах.

Полемика продолжалась несколько лет и усугубляла литовско-польские межгосударственные отношения.