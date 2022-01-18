Голикова сообщила о росте заболеваемости ковидом в 67 регионах

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусом отмечается за прошедшую неделю в 67 регионах России. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Рост заболеваемости по итогам второй недели нового года отмечается в 67 регионах страны", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве. Под медицинским наблюдением из-за ковида находятся 495,5 тыс. россиян.

Число выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло 1 682 в 42 регионах.

"По результатам секвенирования в РФ выявлено 1 682 случая вируса "омикрон", но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию <...> Случаи на сегодняшнее утро зарегистрированы практически в половине регионов страны, таких 42", - сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что около 60% заражений коронавирусом в России приходится на дельта-штамм, на "омикрон" и другие штаммы - 40%. Доминирование штамма "омикрон" фиксируется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

"На сегодняшний день в структуре заболеваемости на территории Российской Федерации 60% приходится на штамм "дельта" и 40% - на штамм "омикрон" и некоторые другие не доминирующие варианты. Доминирование "омикрона" сегодня фиксируется в столичных регионах. Это, в первую очередь, Москва, Московская область и Санкт-Петербург", - сказала она.

По ее словам, в РФ среди заразившихся "омикроном" 27,9% прошли полный курс вакцинации от ковида.