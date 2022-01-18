Учителей физики, математики, русского и английского языков трудоустроят в селах КБР

НАЛЬЧИК, 18 января. /ТАСС/. Семь учителей физики, математики, русского и английского языков будут трудоустроены в Кабардино-Балкарии (КБР) по программе "Земский учитель" в 2022 г. Об этом ТАСС сообщила во вторник замминистра просвещения, науки и по делам молодежи региона Екатерина Мисостова.

"Программа "Земский учитель реализуется у нас с 2020 года. В этом году в ней будут принимать участие семь человек, есть столько вакантных мест. Это учителя физики, математики, русского и английского языков. Заявки подали Зольский, Майский, Прохладненский, Терский, Чегемский и Эльбрусский районы", - рассказала Мисостова.

Специалисты поедут работать в населенные пункты Сармаково, Прималка, Новое Хамидие, Чегем, Верхний Баксан. "Статистика за три года показывает, что у нас на первом месте по заявкам на учителей Прохладненский район, от них поступило семь заявок, из Майского района четыре, далее идут Зольский, Эльбрусский, Черекский и другие муниципалитеты", - уточнила она.

В 2020 году участниками программы стали восемь человек, все учителя были трудоустроены и получили средства, их средний возраст 40-45 лет. "По условию конкурса выплачивается 1 млн руб. каждому учителю, который проходит конкурсный отбор и будет работать в сельской местности и в малых городах численностью менее 50 тыс. человек. В 2021 году было семь вакантных мест, в текущем году конкурс объявлен 10 января, пока ни одной заявки не было, это понятно, потому что каждому учителю на конкурсный отбор нужно собрать определенный пакет документов. Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте министерства просвещения", - добавила собеседница агентства.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Проект действует с 2020 года. "Земский учитель" в России рассчитан на преподавателей в возрасте до 55 лет.