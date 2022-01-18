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Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составляет 63,9%

Вице-премьер отметила, что число регионов, где уровень достиг 80%, по-прежнему четыре - это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 63,9%.

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"Уровень коллективного иммунитета на сегодняшнее утро в Российской Федерации составляет 63,9%", - сказала она во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Число регионов, где уровень достиг 80%, по-прежнему четыре - это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ, добавила Голикова.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 330,8 млн человек, более 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 865 512 случаев заражения, выздоровели 9 902 935 человек, умерли 322 678. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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