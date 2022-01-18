Сроки карантина из-за ковида в России сокращаются до семи дней

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сроки карантина в связи с заражением коронавирусом в России сокращаются до семи дней. Об этом во вторник заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

"Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Голикова уточнила, что уполномоченные структуры будут следить за эффектом от этих мер. "Если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то будем это осуществлять", - добавила вице-премьер.

В данный момент срок карантина в РФ, установленного в связи с пандемией коронавируса, составляет 14 дней.

Работа интернатов

Интернаты в России начинают работать в закрытом режиме из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также распространения нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила Голикова.

"В связи с высокой контагиозностью [заразностью] "омикрона", и в плане это есть, мы вынуждены вернуться в период подъема заболеваемости к переводу домов-интернатов в закрытый режим работы со сменным двухнедельным режимом работы персонала", - сказала она.

Голикова добавила, что с участием волонтеров в регионах будут организованы горячие линии для помощи на дому, включая доставку продуктов и лекарственных препаратов. Также предусматривается участие волонтеров в работе кол-центров и помощи первичному звену здравоохранения. "Поэтому очень прошу руководителей регионов оказать всяческое содействие региональным штабам "Мы вместе" и привлекать наших коллег к работе", - заключила она.