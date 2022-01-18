Больничные на фоне роста заболеваемости ковидом будут оформлять заочно

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Больничные листки будут оформляться заочно, а меры социальной поддержки продлеваться беззаявительно на фоне подъема заболеваемости ковидом. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Голикова отметила, что такой формат предоставления мер уже показал свою эффективность.

По ее словам, также нужно расширять применение телемедицинских технологий, а также привлекать в регионах немедицинских работников на доставку соответствующих лекарств под контролем Росздравнадзора, добавила вице-премьер.