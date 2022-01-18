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Пандемия COVID-19
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Больничные на фоне роста заболеваемости ковидом будут оформлять заочно

Меры социальной поддержки будут продлевать беззаявительно, отметила вице-премьер

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Больничные листки будут оформляться заочно, а меры социальной поддержки продлеваться беззаявительно на фоне подъема заболеваемости ковидом. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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"Планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Голикова отметила, что такой формат предоставления мер уже показал свою эффективность.

По ее словам, также нужно расширять применение телемедицинских технологий, а также привлекать в регионах немедицинских работников на доставку соответствующих лекарств под контролем Росздравнадзора, добавила вице-премьер.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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