В Москве до 1 апреля продлили самоизоляцию для пожилых и удаленку для 30% сотрудников

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Режим самоизоляции для пожилых людей и требование о переводе на удаленку 30% работников продлеваются в Москве до 1 апреля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Кроме того, мы пока не знаем, насколько новый штамм ("омикрон" - прим. ТАСС) опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан. Также до 1 апреля 2022 года продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы - эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях, и отказываться от нее явно преждевременно", - написал мэр в своем блоге.

Он призвал перевести на дистанционную работу максимальное количество сотрудников "где это возможно". "Объявляем об этих решениях заранее, чтобы граждане и бизнес могли заблаговременно скорректировать свои планы", - подчеркнул Собянин.

Мэр пояснил, что во многих странах мира наблюдаются стремительные всплески заболеваемости ковидом из-за штамма "омикрон". "К сожалению, и в Москве сегодня "омикрон" уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив "дельту". По опыту других стран мы знаем, что "омикрон" намного заразнее "дельты". Но в то же время в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме. Первые данные о распространении "омикрона" в Москве подтверждают эти факты", - отметил Собянин.

По его словам, на предыдущей неделе число выявленных случаев заболевания выросло в два раза - с 2,8 тыс. до 5,7 тыс. в день, сегодня оно превысило 8 тысяч. "Но при этом число госпитализаций остается сравнительно небольшим. Если летом-осенью 2021 года при 5 тыс. положительных тестов в Москве госпитализировали примерно 1,5 тыс. человек, то сейчас - 750-800 человек в день", - сообщил мэр.

Также Сергей Собянин заявил, что ожидает "несколько сложных недель", связанных с распространением в мегаполисе коронавирусного штамма "омикрон".

"Нам предстоит пережить несколько сложных недель", - написал Собянин на своем сайте. Он напомнил, что ранее город справился с предыдущими волнами пандемии коронавирусной инфекции. "Уверен, справимся и с "омикроном", - заверил мэр.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 104 575 случаев заражения, из них 8 342 за последние сутки. Выздоровели 1 911 329 человек, умерли 38 013. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 475 799 человек, коллективный иммунитет составляет 68,5%.