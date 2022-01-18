Интернаты в России переходят на закрытый режим работы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Интернаты в России начинают работать в закрытом режиме из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также распространения штамма коронавируса "омикрон", сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В связи с высокой контагиозностью [заразностью] "омикрона", и в плане это есть, мы вынуждены вернуться в период подъема заболеваемости к переводу домов-интернатов в закрытый режим работы со сменным двухнедельным режимом работы персонала", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Голикова добавила, что с участием волонтеров в регионах будут организованы горячие линии для помощи на дому, включая доставку продуктов и лекарственных препаратов. Также предусматривается участие волонтеров в работе кол-центров и помощи первичному звену здравоохранения.

"Поэтому очень прошу руководителей регионов оказать всяческое содействие региональным штабам "Мы вместе" и привлекать наших коллег к работе", - заключила она.