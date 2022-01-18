Мишустин призвал граждан внимательно отнестись к вакцинации от ковида из-за "омикрона"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал всех граждан обратить особое внимание на своевременную вакцинацию и ревакцинацию от ковида в условиях распространения "омикрона".

"Самое главное, что признают все специалисты, в том числе в мире, это [то, что] вовремя вакцинироваться и своевременно сделать повторную прививку необходимо, чтобы не допустить тяжелого течения болезни", - сказал глава правительства во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Прошу все регионы и всех граждан обратить на это особое внимание, пройти вакцинацию и защитить себя и своих близких", - подчеркнул он.

Мишустин отметил, что президент РФ Владимир Путин получит доклад об итогах обсуждения плана мероприятий по противодействию омикрон-штамму. "По результатам сегодняшнего совещания будет доложено президенту РФ, и мы еще раз оценим все принятые меры для того, чтобы посмотреть, необходимо ли что-то сделать еще", - резюмировал премьер.

Ситуацию с ростом заболеваемости, в том числе с быстрым распространением "омикрона", Путин обсуждал с членами кабинета министров на совещании 12 января. Тогда президент отметил, что у страны есть примерно две недели, чтобы подготовиться к новому удару пандемии. В связи с этим он призвал наращивать темпы тестирования на коронавирус, которые в новогодние праздники снизились, а также темпы вакцинации.