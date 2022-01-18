Кабмин профинансирует расширение работы кол-центров по вопросам ковида

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Правительство России профинансирует усиление и расширение работы региональных кол-центров по вопросам коронавируса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на заседании координационного совета по борьбе с ковидом.

Он напомнил, что региональные кол-центры по вопросам граждан, связанных с ковидом, были открыты в 2020 году. "Операторы этих центров помогают снизить нагрузку на регистратуры поликлиник, оперативно проконсультировать человека. Если вопрос на горячей линии 122 не смогли решить, то обращение должно быть переадресовано на медицинскую организацию", - рассказал премьер.

"Мы усиливаем и расширяем деятельность кол-центров. В регионах уже работают виртуальные АТС. Если видите, что действующих ресурсов недостаточно (а их сейчас достаточно, потому что примерно 1 000 номеров еще свободных), то федеральный центр поможет развернуть дополнительные мощности. Средства на это предусмотрены. В регионы на такие цели направлены субсидии в размере 700 млн рублей", - заявил глава кабмина.

По его словам, "крайне важно, чтобы кол-центры были укомплектованы специалистами, это касается и тех сотрудников, которые помогают разгрузить регистратуры медицинских учреждений, обеспечить маршрутизацию заболевших, и тех, кто консультирует амбулаторных пациентов, сопровождает их во время лечения". "С учетом роста количества звонков надо привлечь к работе на горячие линии студентов медицинских вузов и колледжей, оплатив их деятельность. На эти цели будем выделять не менее 300 млн рублей ежемесячно", - сказал председатель правительства.

Мишустин подчеркнул, что бесперебойная работа горячих линий - это прямая ответственность глав регионов. "Безусловно, федеральный центр продолжит поддерживать вас по этому направлению, и, конечно, все, что необходимо, будет сделано по федеральной части, но вам нужно держать этот вопрос на постоянном контроле. Пожалуйста, лично проверяйте, чтобы на горячие линии всегда можно было дозвониться, и людям не приходилось ждать. Мы должны встретить пик заболеваемости, когда он наступит, в полной готовности. Нужно обеспечить полноценную работу всех систем. Сейчас это самое важное", - призвал глава кабмина.

Он также попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко держать на контроле всю медицинскую логистику кол-центров, особое внимание уделив обеспечению их кадрами.