Володин: пожизненный срок для педофилов на рудниках может быть тяжелее смертной казни

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что отбывание пожизненного срока педофилами-рецидивистами на рудниках может стать более тяжелым наказанием, чем смертная казнь.

Госдума на заседании во вторник приняла закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних. В ходе обсуждения некоторые депутаты высказались за возвращение смертной казни за преступления против половой неприкосновенности детей.

"Давайте посмотрим, где будут отбывать пожизненное наказание. <...> Мы можем с вами заставить их работать на рудниках, северные территории. Это будет намного тяжелее, чем смертная казнь, тогда давайте продумаем это", - прокомментировал Володин.

Ранее в своем Telegram-канале председатель Госдумы заявлял о необходимости проработки с ФСИН вопроса об отбывании педофилами-рецидивистами наказания в самых суровых условиях. Комментируя трагедию с убийством пятилетней девочки в Костроме, которое было совершено при участии педофила-рецидивиста, спикер заметил, что, по мнению многих, введения пожизненного срока для таких преступников недостаточно.