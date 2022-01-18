Васильев объяснил решение "Единой России" отложить проект о ковид-сертификатах

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Единая Россия" выступила за снятия с рассмотрения Госдумы законопроекта о ковид-сертификатах с QR-кодами о вакцинации, так как ситуация с новой коронавирусной инфекцией стремительно меняется, а нормы принимаемых Госдумой законов должны соответствовать реалиям. Об этом заявил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев в ходе своего выступления перед депутатами на пленарном заседании во вторник.

"По инициативе "Единой России" снят с рассмотрения законопроект о медицинских сертификатах. Почему это решение было принято нами? Мы его долго прорабатывали (в партии была большая работа с правительством) и пришли к пониманию, что ситуация с этой новой коронавирусной инфекцией так быстро меняется, что, по сути, сегодня "омикрон" - это уже другая угроза, по мнению специалистов-вирусологов, [новый штамм] имеет другие особенности и характеристики", - пояснил единоросс.

Он отметил, что практика распространения штамма "омикрон" демонстрирует, что он значительно более заразен, его невозможно сдержать ограничениями на посещение общественных мест для непривитых граждан. В связи с этим, подчеркнул Васильев, партия совместно с правительством выработала решение отложить законопроект, так как "нужно подходить к мерам государственного реагирования очень взвешенно, ответственно перед людьми".

"Мы сегодня должны принимать меры, соответствующие реалиям. Закон в первую очередь должен защитить права граждан. Наша задача - в условиях распространения "омикрона" спасти как можно больше жизней, избежать локдауна, ограничений для экономики", - подчеркнул Васильев.

Он также отметил, что единороссы продолжат выполнять взятые на себя социальные обязательства. "Оказывать поддержку пенсионерам, многодетным семьям и всем, кто в этом нуждается, врачам в красных зонах, добровольцам. На этом наши депутаты сосредоточат свое внимание", - подчеркнул Васильев.

О решении отложить рассмотрение проекта

В понедельник Совет Думы единогласно принял решение снять с рассмотрения депутатов законопроект о введении ковид-сертификатов с QR-кодом для посещения общественных мест. 14 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" решило отложить рассмотрение законопроекта о ковидных сертификатах во втором чтении в Госдуме из-за эпидемиологической ситуации в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также сообщил, что законопроект будет снят с рассмотрения.

Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.